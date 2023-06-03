أستاذ بجامعة الأزهر عبر قناة الناس: يجب على المسلمين الاقتداء بالنبي

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه يجب على كل المسلمين أن يقتدوا بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم، وحسن تعامله مع وفد النجاشي، ملك الحبشة، عند زيارته للمدينة المنورة.

نبوي: المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة بسبب شدة إيذاء كفار قريش لهم

وأضاف «نبوي»، خلال تقديمه لبرنامجه «نبى الرحمة»، المذاع على فضائية الناس، أن المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة، بسبب شدة إيذاء كفار قريش لهم، وحينها استقبلهم ملك الحبشة النجاشى، وأحسن في معاملته لهم، حتى إن قريش أرسلت وفدا ليردوهم إلى قريش، بينما رفض النجاشي ذلك، وتمسك بعهده مع النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه بعد هجرة المسلمين للمدينة، ومع عودتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وفد من الحبشة إلى المدينة، وكانوا على غير دين الإسلام، إلا أن النبى محمد أحسن إليهم في مسجده وضايفهم بنفسه.