علي جمعة على قناة الناس: الحرية في تاريخ المسلمين تعني إزالة الرق عن الإنسان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إنّ مصطلح الحرية اختلط بمفهوم «التفلت»، إذ أنّ الحرية في تاريخ المسلمين تعني رفع وإزالة الرق من على الإنسان، والشرع أفسح لانتهاء العبودية، ومن ثم تحولت الحرية بعد الثورة الفرنسية إلى مسألة فعل الإنسان ما يشاء.

وأضاف «جمعة»، خلال حواره المُذاع عبر قناة الناس، أنه يجب الحذر عند الدعوة للحرية، إذ من الممكن أن يفهمها الإنسان«تفلت»، كونها لا يوجد بها قواعد تحكمها فكل شخص حر فيما يفعله، مشيرًا إلى أن «شيكسبير» كتب عن مفهوم الحرية، إذ تخيل تواجد شخصان بإحدى الحدائق العامة، وقام إحدهما بلمس أنف الأخر، وعندما سأله الشخص الأخر عن سبب قيامه بهذا الفعل، فرد الفاعل: «أنا حر»، فجاء رد فعل الشخص الأخر قائلا: «حريتك تنتهي عند طرف أنفي».

أنواع الحرية الأربعة

وتابع، أن وضع يديك على أنفي يعد اعتداءً وتجاوزا وليس حرية، مشيرا إلى أنّه من المهم جعل الحرية منضبطة، موضحًا أنّ الحرية كانت 4 أنواع، هي حرية الاعتقاد، حرية السكن، حرية الانتقال، حرية العمل، وتم إضافة الحرية السياسية.

خرية برامجية جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على الشاشة خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.