وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في أمريكا والعالم بعيد الفطر

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بحلول عيد الفطر.

بلينكن: أتقدم بأطيب التمنيات للمسلمين في بلادنا وحول العالم

وقال بلينكن في بيان على الموقع الرسمي لـ الخارجية الأمريكية: «أتقدم بالنيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي بأطيب التمنيات للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر».

احتفال عيد الفطر بالمزايا الروحانية والمجتمعية والإنسانية

وتابع البيان: «تحتفل المجتمعات في هذه المناسبة السعيدة بالمزايا الروحانية والمجتمعية والإنسانية التي اكتسبوها في شهر رمضان، وهو شهر الصوم والتأمل وأعمال البر»، وأضاف البيان: «ننتهز الفرصة للإقرار بالقوة والمرونة اللتين يتسم بهما تنوع ثقافات المسلمين وتقاليدهم في مختلف أنحاء العالم».

وأشار البيان إلى أن عيد الفطر يذكرنا بأهمية الرحمة والتعاطف والوحدة، وهي قيم تتجاوز الأديان والجنسيات، ويوفر هذا اليوم فرصة للتفكير في التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبقى راسخة في التزامها بتعزيز السلام والعدل والحرية الدينية للجميع.