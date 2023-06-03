محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.1%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح 79.1 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، بلغ 64 ألفاً و332 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 50 ألفاً و34 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 79.1 %، وحصل 126 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية.

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع

وأضاف محافظ الفيوم، أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت 96.4 %، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 85.7%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية100%.

وكشف المحافظ، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 90.17%، وبلغت نسبة النجاح بإدارة شرق الفيوم التعليمية 88.57%، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77.62%

إدارة أبشواي التعليمية

وتابع محافظ الفيوم، أن إدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 75.19%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 75.15%، وإدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 74.26%، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 73.24%،

محافظ الفيوم يهنئ المتفوقين

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب.