وفاة والد زوجة محمد محمود عبدالعزيز

أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وفاة حماه «عبدالكريم»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

محمد محمود عبدالعزيز يعلن وفاة حماه

ونشر محمد محمود عبدالعزيز، صورة تجمعه مع حماه الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله حمايا العزيز الرجل المحترم الحاج عبدالكريم».

وأضاف، «اللهم ثبته عند السؤال، نسألكم الفاتحة والدعاء، نسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللحاج عبدالكريم ولكل من رحلوا عنا».

أعمال محمد محمود عبد العزيز

يخوض محمد محمود عبدالعزيز الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل حضرة العمدة، مع الفنانة روبي، ومن المقرر أن يقدم دورا مختلفا عن الذي قدمه من قبل .

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانبه ومنهم روبي، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ووفاء عامر، وإدوارد، وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمود عبدالمغني، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وعدد آخر كبير من الفنانين ومن إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى.