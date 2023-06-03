ضياء رشوان: تأجيل جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني غدا بسبب الظروف المناخية

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، تعرض لأضرار كبيرة، ما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به.

لا يزال إصلاح هذا لتهيئة مكان انعقاد الجلسات

وأكد أنه جرى ولا يزال يتم إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي يومي الثلاثاء والخميس

وأوضح ضياء رشوان، عطفا على بيانه، بأن الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات، سيترتب عليها عدم انعقاد جلسات المحور السياسي غدا الأحد 4 يونيو، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة غدا وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو.