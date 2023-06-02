ضياء رشوان: المجلس الأعلى للتعليم أول مشروع قانون يحال للحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، وهو شيء في غاية الأهمية، لأن المجلس يهتم بالتعليم في مصر مذ التحاق الطفل بالحضانة، حتى وصوله للمرحلة الجامعية.

رشوان: الحوار الوطني يرفع كل المقترحات لرئيس الجمهورية

أضاف «رشوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مصر جديدة»، المذاع على فضائية «etc»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، من شأنه رفع كل الاقتراحات التي من شأنها أن تتبلور بقوانين تلبي الأغراض المنوطة بها لرئيس الجمهورية، من أجل اتخاذ القرار فيها، مشيرا إلى أن مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، أول مشروع قانون يرد للحوار الوطني، بتوجيه من الرئيس السيسي للمناقشة.

وأكد أن قرار إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، أول مشروع قانون جرى إحالته للحوار الوطني من الحكومة المصرية.