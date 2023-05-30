ضياء رشوان: إقبال كبير على المشاركة في جلسة قانون «الأعلى للتعليم والتدريب»

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الاهتمام بمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، غدا، كبير للغاية، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بطرح المشروع للحوار الوطني للمناقشة، وهناك درجة كبيرة من الإقبال للمشاركة في جلسة مناقشة المشروع.

موعد انطلاق الجلسة

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، أن جلسة مناقشة مشروع القانون مرنة إذ ستبدأ الساعة 12 ظهرا، وتنتهي عندما ينتهي المتحدثون في الجلسة.

وأوضح أن مشروع القانون يعد من أكثر الموضوعات جذبا لاهتمام الرأي العام، إذ يصل عدد المواطنين الذين يخصهم هذا القانون لنحو 23 مليون تلميذ تقريبا، و4 ملايين طالب جامعي تقريبا، وبالتالي هناك 27 مليون أسرة يهمها موضوع التعليم في كل مراحله، ولن يفوق هذا الملف شيء سوى الصحة، التي ستجري مناقشتها الأسبوع المقبل.

إقبال كبير على المشاركة

ولفت أنه يرجح أن تتم مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب في أكثر من جلسة غدا، نظرا للإقبال الكبير على الجلسة، ومن المفترض أن تخرج هذه الجلسة بتوصيات واقتراحات.