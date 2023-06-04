خطوات اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي.. اضمن مستقبلك

يحرص الكثيرون على الاشتراك في التأمين الاجتماعي حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري ثابت عند بلوغ سن المعاش، أو حتى يتمكن أبناؤهم من صرف المعاشات حال وفاتهم، الأمر الذي يجعلهم يلتحقون بوظائف تساعدهم في الاشتراك بالتأمينات، وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة المواطنين في الحصول على حياة كريمة، تتيح هيئة التأمين الاجتماعي للمواطنين من العمالة غير منتظمة في الاشتراك في التأمينات أيضا.

وتتيح هيئة التأمينات الاجتماعية للراغبين من العمالة غير المنتظمة الاشتراك في التأمينات بخطوات سهلة وبسيطة، وضحتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

خطوات اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي

- يقوم الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي من العمالة غير المنتظمة بالذهاب إلى مكتب التأمين التابع له وفق منطقته، ويقوم بتقديم النموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات.

- يقدم الراغب في الاشتراك بتقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة الخاصة به.

- ثم يقوم بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

- وبعد ملء طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق يتم تسليمه للموظف المختص.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

تقديم بيان بمدد الاشتراك السابقة

- ثم يقوم بتقديم بيان بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا النموذج(4).

- يتم تقديم تقرير اللياقة الطبية الخاص بالراغب في الاشتراك الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- وإذا كان يمتلك المشترك ملكية، فلابد من تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- كما يجب تقديم بيان يوضح تدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.