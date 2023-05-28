شروط الحصول على معاش الأرامل من التأمينات

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط وتفاصيل الحصول على معاش الأرامل، وذلك بعد وفاة زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش، لافتة إلى أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا لنصيب كل واحد منهم، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

المستفيدون من المعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه يقصد بالمستحقين «الأرملة، الزوج، الإخوة والأخوات الأبناء، البنات والوالدين»، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ولفتت إلى أنه لحصول الأرامل على معاش أزواجهم المتوفيين يشترط ما يلي:

- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

حالات اعتبار المطلقة في حكم الأرملة

- تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.