الأوراق المطلوبة لتعديل فئة اشتراك صاحب العمل بالخارج من «التأمينات»

من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، خدمة تقديم تعديل فئة اشتراك صاحب العمل، لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج، بمعنى تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى أو الأقل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب «تعديل فئة اشتراك صاحب العمل» من «التأمينات»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعديل فئة اشتراك صاحب العمل من التأمينات

* يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل بشرط تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتي:

- كتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.

- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتي تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة.​

- تقديم طلب التعديل في ديسمبر من كل عام.

*يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك إلى فئة الاشتراك الأعلى بشرط أداء جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل وقد مضى ثلاث سنوات في فئة الاشتراك الأقل، وفقا لعدد من الشروط، وهي:

- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.