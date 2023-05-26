طريقة الاشتراك في التأمينات للمصريين بالخارج.. احصل على معاش بعد التقاعد

يهتم المصريون بالخارج بالحصول على تأمين اجتماعي وخاصة غير المستفيدين من هذه الخدمة في دول العمل، وتطرح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حزم تأمين تناسبهم سواء كانوا مقيمين في دول الخليج العربي أو أوروبا وأمريكا، وتشجع وزيرة الهجرة دائما أن يستفيدوا منها.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» كيفية الاشتراك في الخدمات التأمينية المقدمة للمصريين بالخارج والمستندات المطلوبة، ويمكن معرفة كل ما يتعلق بتأمينات العمالة المصرية في الخارج من خلال زيارة رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من هنـــــــــا.

كيفية الاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

يمكن الاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

- طباعة طلب الاشتراك من هنــا.

- إرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج «مكتب مصر» وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة.

- في حالة وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك واستيفاء البيانات.

- اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات من واقع جدول فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

المستندات اللازمة للاشتراك في الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج

يلزم للاشتراك في الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج، توافر المستندات الآتية:

- صورة جواز السفر على أن يكون ساريًا.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية.

- صورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- تقرير اللياقة الطبية.

ويجري مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

تسهيل آليات الاشتراك في الخدمات التأمينية

وخلال الفترة الماضية جرى تسهيل آليات الاشتراك وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون تحديد معملة معينة، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15% وصرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.