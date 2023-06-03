بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي كوبري قرية صفط الحرية، وعلي الفور انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كل من، «محمد مرسي عبد المنعم، 22 عاما، مقيم بالشرقية، مصاب بنزيف بالبطن، محمد إيهاب عبد الكريم 28 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظه الغربية، مصاب بجرح بالرأس، حامد شريف الخطيب 19 عاما، مقيم بمحافظة قنا، مصاب بكدمات، عبد الرحمن أحمد طراز، 19 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بكدمات، هنداوي بكر هنداوي، 53 عاما، مقيم بأبو المطامير، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة

كما أصيب أيضا فاروق إبراهيم متولي، 76 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، عزيزه مصطفى محمد، 25 عاما، مقيم بميت غمر، مصاب بكسر بالعنقية، أحمد محمد الشحيمي، 24 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، عبد الرحمن محمد إبراهيم، 24 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.