فرص لسقوط أمطار على عدة محافظات خلال ساعات.. وتحذير للمسافرين

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار في الفرص الكبيرة لسقوط الأمطار على عدد كبير من المحافظات، خلال الساعات المقبلة، مع نشاط الرياح، وتكون درجة الحرارة في الصباح الباكر معتدلة علي كافة الأنحاء، وتكون حاره علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

تحذير للمسافرين على الطرق بسبب الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق العامة والرئيسية من الشبورة المائية التي تؤثر على حركة السير، حيث تؤثر علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

خريطة سقوط أمطار على المحافظات اليوم الأحد

وأوضحت أن هناك فرص سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20% على عدد من المحافظات، ومن بينها محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وخليج السويس، ووسط سيناء، وحنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، مع أجواء غائمة علي كافة الانحاء علي مستوي الجمهورية.

هبوب رياح نشطة علي المحافظات في طقس اليوم

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على عدد من المحافظات، بسرعة تصل إلى 36 كيلو متر في الساعة، ومن بين هذه المحافظات، القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، كما أوضحت الهيئة ارتفاع الأمواج في البحرين، الأحمر والأبيض المتوسط، وتصل إلى إرتفاع 2 متر في البحر الأحمر.