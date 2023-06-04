بدائل الثانوية العامة.. معلومات عن مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا بالشرقية

تعد مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى بدائل الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وتقع في مدينة الصالحية الجديدة، وتعتمد الدراسة فيها على 3 محاور وهي العلوم الأساسية والعلوم الفنية والعلوم الثقافية.

التخصص في مجال تكنولوجيا الري والزراعة

ومدرسة الصالحية الزراعية من أولى المدارس التي أنشئت للتخصص في مجال تكنولوجيا الري والزراعة، وأيضًا مجال الإنتاج الحيواني والداجني، وتعتمد على المناهج المتطورة التي تضمن تخريج طالبا قادرا على مواكبة كافة التحديات المستحدثة، وإيجاد فرصة عمل، حيث يتم تدريب الطلبة بشكل عملي في المزارع والشركات، وذلك حسب الموقع الرسمي للمدرسة.

مزايا مدرسة الصالحية الزراعية

- يتلقى الطالب أثناء الدراسة التدريب العملي داخل الشركات التابعة للشريك الصناعي، ويحصل طوال فترة التدريب العملي على مكافآت مالية من قبل الشركة التي يقوم بالتدريب داخلها.

- توفر المدرسة الزي المدرسي للطلاب، كما توفر سيارات للنقل من وإلى أماكن التدريب، ويحصل الطالب بعد فترة الدراسة على الشهادة المصرية التي تحمل علامة الجودة العالمية.

- بعد الانتهاء من الدراسة، يحصل الطلبة على فرصة للتعيين في نفس المصنع أو الشركة التي تم تدريبه داخلها، ولهم الأولوية في التعيين داخل المصانع المعنية بالعمل في مجالات الزراعة والري.

شروط الالتحاق بمدرسة الصالحية الزراعية

- أن يكون الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية، ومن سكان محافظة الشرقية أو الإسماعيلية.

- ينبغي على الطالب أن يقوم بملء طلب التحاق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- ينبغي ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا، وذلك بحلول أول شهر أكتوبر للعام الدراسي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة

- بيان نجاح للطالب، ونسخة من استمارة النجاح الخاصة التي تفيد باجتيازه مرحلة الإعدادية.

- الشهادة الطبية للطالب، والتي يتم استخراجها من هيئة التأمين الصحي.

- شهادة الكمبيوتر الخاصة بالطالب، على أن يكون له مرفق معها نسخة منها وصورتين شخصيتين للطالب.

- نسخة من بطاقة ولي أمر الطالب، وحافظة مستندات يتم وضع الأوراق كافة بداخلها أثناء التقديم.