لطلاب الشهادة الإعدادية.. بدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر منها البترول

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بدأت مؤشرات البحث حول التنسيق وبدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر، حيث يتجه الطلاب وأولياء الأمور في إيجاد حلول بديلة عن نفق الثانوية العامة والبعد عن التوتر والقلق وحمى الثانوية التي تصيب المواطنين.

بدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر

َوكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت بأن هناك أبواب كثيرة متاحة أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر ضمن تنسيق العام الحالي، مشيرا إلى أن أهم بدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر مدارس فنية صناعية وفنية تجارية، نظام 3 سنوات بجميع مدن البحر الأحمر، ومدرسة فنية صناعية نظام 5 سنوات بمدينة رأس غارب، ومدرسة فنية تجارية نظام 5 سنوات بمدينة الغردقة، ومدرسة فنية زراعة نظام 3 سنوات بمدينة القصير.

بدائل الثانوية العامة مدارس ثانوية فنية صناعية

وذكر كيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن بدائل الثانوية العامة مدارس ثانوية فنية صناعية هي

- المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بمدينة رأس غارب نظام 5 سنوات ويوجد بها ثلاثة أقسام وهم: تخصص البترول، وتخصص تبريد وتكيف، وتخصص إلكترونيات.

- المدرسة الثانوية الفنية صناعية بمدينة الغردقة نظام 3 سنوات يوجد بها تخصصات: فني تركيبات، وطاقة شمسية ورياح.

- المدرسة الفنية للبنين بمدينة سفاجا نظام 3 سنوات تخصص لوجستي وبحرية

بدائل الثانوية العامة مدارس ثانوية فنية تجارية

- مدرسة الثانوية الفنية التجارية بمدينة الغردقة نظام 5 سنوات

- مدارس ثانوية فنية تجارية نظام ثلاث سنوات بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين

بدائل الثانوية العامة مدارس ثانوية فنية زراعية

- مدرسة الحمروين الثانوية الفنية الزراعية بمدينة القصير نظام 3 سنوات.