بدائل الثانوية العامة 2023.. مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، هي أحد بدائل الثانوية العامة 2023، بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الجاري، ولها العديد من الامتيازات وتعتمد على تقديم تدريبات عملية، وتقبل طلاب الإعدادية من جميع أنحاء الجمهورية، ولديها شريك صناعي متمثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تؤهل الخريجين للالتحاق بسوق العمل في محالات الاتصالات المتعددة.

بدائل الثانوية العامة 2023 مدرسة «وي» بالمنيا

ومدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، من بدائل الثانوية العامة 2023، التي أنشأت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة المصرية للاتصالات، وتلقت دعمًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد هذه المدارس من بدائل الثانوية العامة 2023، وتم إنشاء 6 مدارس حتى الآن، منها مدرسة في المنيا، ويتطلب حصول الطلاب على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 250 درجة حسب تنسيق العام الماضي.

المدارس التطبيقية بدائل الثانوية العامة 2023

المدارس التطبيقية بدائل الثانوية العامة 2023 ويتم تطوير مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا للمعايير العالمية لمنهجية الجدارات، كونها من بدائل الثانوية العامة 2023، التي تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف وسلوكيات خريجيها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتستغرق فترة الدراسة في هذه المدارس ثلاث سنوات، ويتم منح الطلاب شهادة انتهاء الدراسة بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

منح الخريجين شهادة خبرة معتمدة

كما يتم منح الخريجين شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، بعد اجتيازهم فترات التدريب العملي بكفاءة، وحصولهم على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، بنظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم.

ويشارك شريك أكاديمي ذو خبرة عالمية في مجال التعليم الفني في مراقبة جودة العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليًا.

كما تتم إدارة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التعليم.