الزعيم عادل إمام يقيم دعوى لوقف قرار «الضرائب» بإلزامه بدفع 7 ملايين جنيه

أقام خالد الأشوح المحامي، وكيلاً عن الفنان عادل إمام ونجله رامي إمام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين مهن حرة - بمحافظة القاهرة، والتي قدرت مبلغ 6 ملايين و400 ألف جنيه على الفنان عادل إمام، كما طالبت الفنان رامي إمام بمبلغ 574 وذلك عن عملهما في مسلسلات «عفاريت عدلي علام وعوالم خفية وفلانتينو».

الأعمال غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

وقال في دعواه، إن اشتراك الفنانين عادل إمام ونجله رامي إمام في المسلسلات المذكورة كان داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل معفى من أداء ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأن تنفيذه جاء داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة، وهما منطقتان غير خاضعتين لضريبة القيمة المضافة.

القيمة المضافة تسددها الشركة المنتجة

وطلب في ختام دعواه بانتداب مكتب الخبراء للانتقال إلى الجهة المتعاقد معها للتأكد بأن العمل تم تصويره بالمنطقه الحرة، كما طالب بالانتقال للشركات المنتجة للأعمال التي اشترك بها الطاعن والاطلاع على صور العقود المحررة والتي توضح أن الأعمال تتم داخل المنطقة الحرة.

وتمسك المحامي بالاتفاقيات التى تمت مع مصلحة الضرائب ونقابة المهن السينمائية عام 2017 بشأن القيمة المضافة بأن تقوم الشركة المنتجة بسداد ضريبة القيمة المضافة في حالة استحقاقها.