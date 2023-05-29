تامر هجرس: سعدت بالمشاركة مع عادل إمام في «التجربة الدنماركية» و«مأمون وشركاه»

قال الفنان تامر هجرس إن فيلم بركان الغضب هو أول أعماله السينمائية باللهجة الفلسطينية، ونزل في نفس توقيت فيلم التجربة الدنماركية.

تامر هجرس يكشف تفاصيل مشاركته في أعمال عادل إمام

وأضاف هجرس، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن «الفنان عادل إمام نجم كبير وحلم لأي فنان أن يكون معه في عمل فني درامي أو سينما».

وتابع هجرس أن «فيلم التجربة الدنماركية نجح بشدة والناس في الشارع كانت بتسألني عن فيلم التجربة الدنماركية انتوا فعلا كنتوا بتاكلوا الأكل ده كله أقولهم اه كنا شحوطه، والأستاذ عادل إمام أخدنى معاه في مسلسل مأمون وشركاه، وأنا بحبه جدا وكان بيقعد يدردش معايا فى الكواليس، وأنا على طول بسأل رامي ابنه عليه وربنا يحفظه لينا».