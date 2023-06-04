مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه فيما أُصيب آخر بنزيف وسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الحامول - بلطيم»، بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأخيرة من مساء السبت.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلطيم النموذجي، بوصول «أ.خ.ر»، 23 سنة، مقيم بمركز الحامول، جثة هامدة، وإصابة آخر يُدعي «م.أ.ا»، 23 سنة، مقيم بمركز الحامول، بنزيف وسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الحامول - بلطيم».

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق «الحامول - بلطيم»، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة آخر بنزيف وسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى بلطيم النموذجي

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ علي جثة الشاب تحت تصرف جهات التحقيق، كما جري نقل الشاب المصاب من مستشفي بلطيم إلي مستشفي كفر الشيخ العام لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.