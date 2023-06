على طريقة هوليوود.. أمن الكونجرس يمنع فرقة أطفال من عزف النشيد الوطني (فيديو)

«الغناء يمكن أن يسيء لشخص ما»، آخر أسباب منع أمن الكونجرس الأمريكي مجموعة من الأطفال من عزف النشيد الوطني الأمريكي في مبنى الكابيتول.

وشهد مبنى الكابيتول الأمريكي، الواقع في العاصمة «واشنطن» منع أمن الكونجرس فرقة «روشينبروك» للأطفال من أداء النشيد الوطني داخل المبنى بدعوى أن الغناء يمكن أن يسيء لشخص ما.

ومبنى الكابيتول الأمريكي يقع في واشنطن العاصمة فوق تلة كابيتول هيل في الجهة الشرقية من حديقة ناشيونال مول الوطنية.

Rushingbrook Children's Choir were singing the National Anthem in the Capitol and were stopped by Capitol police.



They were told that "certain Capitol police said it might offend someone/cause issues."



The National Anthem sung by children is not offensive, it’s needed more. pic.twitter.com/PvSMJdw5EZ