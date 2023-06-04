على طريقة هوليوود.. أمن الكونجرس يمنع فرقة أطفال من عزف النشيد الوطني (فيديو)

«الغناء يمكن أن يسيء لشخص ما»، آخر أسباب منع أمن الكونجرس الأمريكي مجموعة من الأطفال من عزف النشيد الوطني الأمريكي في مبنى الكابيتول.

وشهد مبنى الكابيتول الأمريكي، الواقع في العاصمة «واشنطن» منع أمن الكونجرس فرقة «روشينبروك» للأطفال من أداء النشيد الوطني داخل المبنى بدعوى أن الغناء يمكن أن يسيء لشخص ما.

ومبنى الكابيتول الأمريكي يقع في واشنطن العاصمة فوق تلة كابيتول هيل في الجهة الشرقية من حديقة ناشيونال مول الوطنية.

Rushingbrook Children's Choir were singing the National Anthem in the Capitol and were stopped by Capitol police.



They were told that "certain Capitol police said it might offend someone/cause issues."



The National Anthem sung by children is not offensive, it’s needed more. pic.twitter.com/PvSMJdw5EZ — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) June 2, 2023

تعرض لابوف إطلاق النار بالكابيتول

وعلى طريقة أفلام هوليوود الأمريكي، مثل فيلم eagle eye للنجم شيا لابوف، الذي تعرض في نهاية العمل السينمائي لإطلاق نار من الخدمة السرية أثناء عزف جوقة أطفال للنشيد الوطني الأمريكي بحضور رئيس البلاد ومعظم أعضاء الحكومة، ولكن فرقة «روشينبروك» للأطفال لم تتمكن من عزف النشيد الوطني.

وقال مدير الجوقة ديفيد راسباخ في تصريحات صحفية، إن جوقة روشينبروك للأطفال،مقرها ساوث كارولينا، كانت تغني داخل مبنى الكابيتول في 26 مايو الماضي، عندما وجهت ضابطة شرطة في الكابيتول موظفة لإيقاف العزف، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

أمن الكابيتول يبرر أن الغناء قد يسبب مشاكل

وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن جوقة روشينبروك للأطفال كانت تغني النشيد الوطني الأمريكي داخل المبنى، حين قاطعتهم طواقم أمن الكابيتول ومنعوهم من الغناء.

رد فعل رئيس مجلس النواب الأمريكي

وأضافت جرين، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويترر»، أمن الكابيتول برر سبب مقاطعتهم لجوقة الأطفال وقائد فرقتهم، ومطالبتهم بالتوقف عن غناء النشيد الوطني، بدعوى أنه قد يسئ لشخص ما، أو يسبب مشاكل.

بدوره، وصف رئيس «مجلس النواب» الأمريكي، كيفن مكارثي، تصرف أمن الكابيتول بـ«غير المقبول».