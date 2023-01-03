5 أحداث بأمريكا خلال يوم.. أهمها التحذير من اضطرابات على غرار اقتحام الكابيتول

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها التحذير من وقوع مزيد من الاضطرابات، على غرار اقتحام «الكابيتول» في 6 يناير 2021، فيما وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، أداء الجمهوريين في النتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي بالمخيب للآمال.

وحذر رئيس «شرطة واشنطن» توم مينجر، من خطر حدوث مزيد من الاضطرابات، على غرار اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول» في 6 يناير 2021، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال منجر في بيان، إن بالنظر إلى حالة الانقسام في الأمة الأمريكية، فإن هجوما مثل الهجوم الذي تعرض له «الكونجرس» في 6 يناير 2021 يمكن حدوثه مرة أخرى.

شرطة العاصمة الأمريكية تجري أكثر من 100 تحسين مهم

وأضاف منجر، أن من أجل زيادة الجاهزية أجرت شرطة العاصمة الأمريكية أكثر من 100 تحسين مهم، من بينها الحاجة إلى وضع خطة طوارئ في حالة وقوع حوادث أثناء المظاهرات، وإقامة شراكات مع العشرات من «وكالات إنفاذ القانون» وتعزيز عنصر الاستخبارات في عمل الشرطة.

وأشار منجر رئيس «شرطة واشنطن» توم مينجر، إلى أن «الكونجرس» أقر تشريعًا يمنح رئيس شرطة العاصمة الأمريكية سلطة إعلان حالة الطوارئ من جانب واحد واستدعاء «الحرس الوطني».

بدورها، وجهت السلطات الأمنية الأمريكية، تهمة محاولة القتل، إلى شاب يدعى تريفور بيكفورد «19 عاما» هاجم 3 من عناصر الشرطة بساطور ليلة رأس السنة الجديدة في «تايمز سكوير» بـ«مانهاتن».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن بيكفورد أظهر في الآونة الأخيرة علامات على التطرف، كما يُشتبه في أنه أراد تنفيذ هجوم إرهابي.

من جانبه، ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأداء الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، واصفا أداء الجمهوريين بالمخيب للآمال.

ترامب: الجمهوريون تعاملوا بشكل سيئ مع «قضية الإجهاض»

وقال ترامب، عبر «تروث سوشيال»، إن «الحزب الجمهوري» تعامل بشكل سيئ مع «قضية الإجهاض»، خاصة أولئك الذين أصروا بشدة على عدم وجود استثناءات، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الامريكية.

ونشر الرئيس الأمريكي السابق، قوائم مرشحين، قال إن أداءهم الجيد بفضل تأييده وآخرين أداءهم للسيئ يعود إلى انتقاده، وتجاهل ترامب، قائمة طويلة من المرشحين المؤيدين له الذين خسروا في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي في نوفمبر من العام الماضي 2022.

تحقيق: «العدل» تعمدت إخفاء 400 وثيقة حساسة تكشف عن رواتب وهدايا تلقاها نجلا بايدن

من جانبه، كشف تحقيق، تعمد «وزارة العدل» الأمريكية إخفاء 400 وثيقة حساسة تكشف عن رواتب وهدايا تلقاها هانتر وجيم بايدن، نجلا رئيس البلاد جو بايدن، وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،إن الوزارة تحاول منع الكشف عن 400 صفحة من الوثائق الحساسة حول تعاملات نجلا الرئيس مع أوكرانيا والصين من خلال التظاهر بعدم وجودها.

بدورها، خفضت إدارة «الطيران الفيدرالية» عدد الرحلات الجوية في ولاية فلوريدا الواقعة جنوب شرقي البلاد، نتيجة عطل في المنظومة الإلكترونية للحركة الجوية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية.