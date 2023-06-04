دوي انفجار في زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع دوي انفجار في مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق البلاد.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات المحلية إنه تم إعلان حالة تأهب جوي في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، إن قصف القوات الأوكرانية لميليتوبول في مقاطعة زابوريجيا أسفر عن إصابة 3 أشخاص.