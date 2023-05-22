روسيا تعلن انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية وتحذر من تداعيات خطيرة

في تطور جديد بشأن محطة زابوريجيا النووية، أعلنت موسكو انقطاع التيار الكهربائي في المحطة الواقعة جنوب أوكرانيا، ما ينذر بتداعيات خطيرة مع استمرار تكراره، وفقا لما نقلته «سكاي نيوز عربية».

وأوضح فلاديمير روجوف، مسؤول روسي عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من منطقة زابوريجيا، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحولت لوضع الاستعداد وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.

المحطة إنفصلت بالكامل عن أى إمداد خارجى بالكهرباء

ووفقا لـ«سكاي نيوز»، أكد «روجوف»، أن المحطة انفصلت بالكامل عن أي إمداد خارجي بالكهرباء بعد أن فصلت أوكرانيا خط الطاقة الكهربائية الذي تسيطر عليه.

وقال أناتولي كورتيف أمين مجلس مدينة زابوريجيا في أوكرانيا إن العمل جار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لإعادة الطاقة الكهربائية للمدينة، قائلا: «الطاقة الكهربائية انقطعت جزئيا في زابوريجيا بسبب وضع طارئ في إحدى منشآت الطاقة».

يشار إلى أن القوات الروسية عززت في الأسابيع الأخيرة، مواقعها الدفاعية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها بجنوب البلاد، وذلك قبل هجوم مضاد متوقع في المنطقة، وللقوات الروسية مواقع لإطلاق النار أعلى بعض مباني المحطة النووية منذ أشهر.

محطة زابوريجيا النووية

وتقع محطة زابوريجيا النووية، على حافة مدينة إنرجودار جنوب شرق أوكرانيا وتم تصميم المحطة منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

وتضم المحطة 6 مفاعلات وتم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995، ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم وتغطي 20 %من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.