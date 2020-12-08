"الخارجية" تعلن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين بأفريقيا

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بـ وزارة الخارجية عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين لمدة عام قابلة للتجديد، في كل من أوغندا والجابون، وفقا للشروط الآتية:

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

طبيب أطفال

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير على الأقل.

- يشترط أن يكون على دراية باستخدام شبكة المعلومات الطبية.

- الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

- أن يتراوح سن المتقدم من 40 إلى 58 عاما.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- مكان العمل: أوغندا.

أخصائي أمراض باطنة:

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير على الأقل.

- يشترط أن يكون على دراية باستخدام شبكة المعلومات الطبية.

- الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

- أن يتراوح سن المتقدم من 40 إلى 58 عاما.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- مكان العمل: أوغندا.

أخصائي أمراض باطنة:

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير على الأقل.

- الإجادة التامة للغة الفرنسية.

- أن يتراوح سن المتقدم من 40 إلى 58 عاما.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مكان العمل: الجابون.

وأشارت الوزارة إلى أنّه على من يرغب في التقدم للإيفاد كطبيب للعمل في العيادات المصرية بتلك الدول في أي من هذه المجالات، أن يكون سنه من 40 إلى 58 عاما، ووفقا للشروط الموضحة بعاليه.

وعلى الراغبين إرسال السيرة الذاتية متضمنة "العمل الحالي - التخصص - الخبرات الأكاديمية والمهنية" على البريد الإلكتروني info@eapd.gov.eg، أو فاكس رقم 0225745303، على أن يكون الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، ولن ينظر في قبول أي طلبات تُسلم باليد أو ترد بعد هذا التاريخ.

وتهدف الوكالة إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصة التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية.