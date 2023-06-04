غضب مصري على نتفليكس بسبب كليوباترا.. تقييم سيئ ودعوى قضائية

لم يتوقف غضب المصريين على فيلم كليوياترا الذي أنتجته منصة نتفليكس عند حد الاعتراض على الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، إذ أقام أحد المحامين دعوى في القضاء الإداري على الفيلم الذي أعلنت نتفليكس عرضه على منصتها، وطالب المحامي في دعواه باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية أمام المحافل الدولية لوقف بث الفيلم الوثائقي.

كما طالب باتخاذ الاجراءات القانونية باتباع إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي لإلزام منصة نتفليكس بوقف بث وإذاعة الفيلم، ومطالبتها وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية المناسبة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالدولة والشعب المصري نتيجة انتاج وعرض هذا الفيلم.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الأحد، لنظر الدعوى المقامة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.

نتفلكس تروج لفيلم كليوباترا

قال المحامي في دعواه إن الدولة المصرية فوجئت بقيام منصة نتفيلكس بنشر عرض ترويجي لأحد الأفلام الوثائقية تحت مسمي كليوباترا والذي يجسد الملكة كليوباترا ويجسد المصريين القدماء باعتبارهم من أصحاب البشرة السمراء في محاولة لطمس الهوية الفرعونية المصرية، ونسب الحضارة الفرعونية إلى الأفارقة.

الفيلم تسبب في إثارة الجدل

و تسبب الفيلم في إثارة حالة من الغضب العارم لدى جموع الشعب المصري حيث قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً «فيس بوك» بإطلاق العديد من العبارات المناهضة لعرض الفيلم ومن ضمن التعليقات: «تعالوا أقولكم أخبار الضحك فيلم كليوباترا على يوتيوب وصل 230 dis like».

فيما علقت آخرى قائلة: «موقع IMDb عمل حركة صايعة جدا في موضوع فيلم كليوباترا كتب المعلومات في جزء الميتا اللي بيظهر من برا إن الفيلم خيالي عشان يتجنب غضب وبلاغات المستخدمين لكن لما تفتح الصفحة هتلاقي الفيلم متصنف وثائقي ومكتوب في الوصف إنه Docu-Drama يعني بيجمع بين الوثائقية والدراما عشان برضو نتفلیکس متزعلش».

الوثائقية تعلن إنتاج فيلم كليوباترا

من جهة آخرى أعلنت قناة «الوثائقية»، بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة، ابنة بطليموس الثاني عشر، وهي المعروفة باسم «كليوباترا»، آخر ملوك الأسرة البطلمية التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.

وانطلاقًا من المعهود دومًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، فإن هناك جلسات عمل منعقدة حاليًا مع عدد من المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجي؛ من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.

تقييم سيئ علي IMDB

تجدر الإشارة الي انه تم تداول صورة من موقع IMDB تؤكد حصول مسلسل Queen Cleopatra على تقييم 10/1 بعد ساعات من طرح العمل، الذى يحمل فى طياته الكثير من المعلومات المزيفة حول الملكة الفرعونية المصرية كليوباترا.