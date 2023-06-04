ضبط صاحب مكتب مقاولات استولى على 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص، بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد المبالغ المالية.

الاستيلاء على 5 ملايين جنيه

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ المدعو «محمود ع خ ا»، 65 سنة، بالمعاش، وعدد 6 آخرين، ويقيمون دائرة مركز المراغة، بتضررهم من المدعو «عبد الرحيم م ا ع»، 40 سنة، صاحب مكتب مقاولات، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، لتوظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري من خلال شركة مقاولات عمومية خاصة به، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهم في الواقعة

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.