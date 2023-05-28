مستريح سوهاج استولى على 5 ملايين جنيه لتوظيفها بالاستثمار العقاري

استولى صاحب مكتب استيراد وتصدير على 5 ملايين جنيه من المواطنين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج لتجارتها بالاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يفِ بوعده، وتم تحرير محضر بالواقعة حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار بورود بلاغ لمركز أخميم بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد.

تفاصيل الواقعة والاستيلاء على 5 مليون جنيه

يتضمن المحضر بلاغ المدعو «محمد ا خ ع» سن 44 عاما صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية و3 أخرين ويقيمون بدائرة مركز أخميم بتضررهم من المدعو «علاء ح ح ع» سن 45 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير ويقيم بدائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «5.000.000» خمسة ملايين جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والإستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنه لم يفِ بوعد أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.