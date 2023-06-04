دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية بجميع أنحاء أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في جميع أنحاء أوكرامنيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كييف و9 مناطق أوكرانية، بينها: «تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، خاركيف، نيكولاييف، أوديسا، تشيركاسي، كيروفوجراد».

كما دوت صافرات الإنذار في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في زابوريجيا وخيرسون.

من جانبها، قصفت القوات الأوكرانية، منطقة بتروفسكي في دونيتسك، باستخدام 11 قذيفة من عيار 155 ملم.