مقتل 3 وإصابة 7 جراء قصف أوكراني على دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 62 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 492 ذخيرة من عيارات مختلفة، بينها 155ملم، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وقال مجلس الأمن القومي الأوكراني، إن «كييف» لن تجري أي مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن أبواب بلاده للتفاوض مع روسيا موصدة بإحكام، وفقا لما أعلنه سكرتير المجلس، أليكسي دانيلوف، على الهواء، من قناة البرلمان الأوكراني التلفزيونية.

وفي العاصمة البيلاروسية «مينسك»، أعلنت وزارة الدفاع، انتهاء تسليم مجموعة أخرى من منظومة «إس 400» للدفاع الجوي، إلى قواتها المسلحة من أراضي روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي إيطاليا، تظاهر نحو 1000 ناشط في شوارع كالياري بجزيرة سردينيا، اعتراضا على إمداد أوكرانيا بالسلاح وإجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في الجزيرة ونشر قواعد عسكرية على أراضيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي جنوب أفريقيا، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في مدينة «كيب تاون» علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعميقها في كل المجالات.