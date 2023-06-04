دوى صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في منطقتين بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي بأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء قصف أوكراني على دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 47 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 364 ذخيرة مختلفة بينها 122 و155 ملم، ما أسفر عن مقتل رجل، وإصابة 5 آخرين.

من جانبه، قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد، مضيفا لصحيفة «التايمز»، إن الأخير ذهب في جولة أوروبية بهدف رئيسي، وهو طلب حزمة من المساعدات العسكرية الإضافية.

وأشار جوفكفا إلى أن الضربات التي نفذتها القوات الروسية تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي ومنها أنظمة «باتريوت» الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعرب السياسي الأوكراني المعارض، فيكتور ميدفيدتشوك، عن اعتقاده أن حكومة بلاده تتلاعب ببيانات استطلاعات الرأي لتبرير سياساتها، وتبيع مواطنيها لمن يدفع أكثر، دون الاكتراث لمصالحهم.

واستشهد ميدفيدتشوك، ببيانات من استطلاعات الرأي المختلفة، قالت إن 93% أو 97% من الأوكرانيين يؤمنون بانتصار أوكرانيا، بينما يعتبر 74% الوصول إلى حدود عام 1991 انتصارا.

خبير: أي هجوم على البنية التحتية لبريطانيا سيعود عليها بعواقب وخيمة

بدورها، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن «موسكو»، قد تعزل بريطانيا عن العالم، بقطع الكابلات البحرية وخطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزيرة بالعالم، خلال فصل الشتاء، وفقا لمقال نشرته صحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وقال الخبير مارك سيدويل، في المقال، إن أي هجوم على البنية التحتية الحيوية للمملكة المتحدة، سيعود عليها بعواقب وخيمة، وفقا لما ذكرته شبكة «وسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قيدت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات الروسية، الوصول إلى موقع «جرين بيس إنترناشيونال»، على أراضي روسيا، فيما لم تحدد السلطات الأسباب.

وكان مكتب المدعي العام الروسي، قال في وقت سابق، إن أنشطة «جرين بيس» في روسيا غير مرغوب فيها بسبب محاولات التدخل في الشؤون الداخلية والدعاية المعادية لروسيا.