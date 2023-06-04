الأولى «مكرر» في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ: حلمي أكون مذيعة ناجحة

فرحة عارمة سيطرت على أسرة سلمى هشام، الطالبة بالمدرسة التجريبية في إدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، بعد حصولها على المركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بمجموع 279.5 من 280 درجة.

سعادة الطالبة جاءت كونها أكبر أشقائها، واستطاعت إدخال الفرحة على أسرتها بتفوقها الدراسي، وهو ما كانت تحلم به طوال دراستها، موضحة أن السر في ذلك يرجع لتشجيع والديها الدائم.

«سلمى» تتعلم 3 لغات

تحكي «سلمى» لـ«الوطن»، أنها كانت تحلم بهذه النتيجة منذ صغرها، وتسعى لتحقيق التفوق الدراسي دائما من خلال مذاكرة دروسها بشكل جيد ومنتظم، «بشكر ربنا إنه حقق لي أمنيتي وبقيت من الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، وحصلت على 279.5 درجة، والمركز الأول مكرر على مستوى المحافظة، وهي لحظة سعيت إليها بالجد والمذاكرة».

تتعلم الأولى مكرر بكفر الشيخ عدة لغات كورية وفرنسية وإنجليزية، ليساعدها ذلك في فهم ما يحدث حول العالم، بحسب حديثها، كما تحلم أن تصبح مذيعة ناجحة في المستقبل.

«سلمى»: مدرستي دعمتني

كما كان لمدرستها دور في توفقها، حيث كانت تشجعها على التفوق والنجاح، وتلقت الدعم الكامل من معلميها، «دعم مدرستي ساعدني على المذاكرة بشكل جيد، ووصلني للمركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية».

والدة سلمى: فرّحتنا بنجاحها

والدة الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، تقول إنها ووالدها يدعمان ابنتهما لتتفوق دراسيا، وتصبح مذيعة معروفة تحقيقا لرغبتها، «سلمى دخلت الفرحة في قلوبنا، ومش عارفين نعبر عن سعادتنا الغامرة بنجاحها».