استمرار فحص تظلمات الشهادة الإعدادية بالكنترول المركزي في كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله وكيل، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال فحص تظلمات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ بالكنترول المركزي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في مراجعة أوراق الطلاب المتظلمين، لينال كل منهم حقه، وذلك قبل أسبوعين من إعلان نتائج التظلمات.

التدقيق في فحص التظلمات

وحث وكيل وزارة التعليم في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، الموجهين بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال فحص التظلمات، كما وجه أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعلن عن موعد نهاية تلقي طلبات التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، 28 فبراير2023، وجرى تحديد 13 موقعا، لاستقبال التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم، طوال أيام الاسبوع، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

مواقع تلقي التظلمات

كما حدد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مواقع تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس، مقر إدارات سيدي غازي، وسيدي سالم، وفوه، والبرلس، ونادي المعلمين بدسوق، ومدرسة الشهيد حمدي بإدارة شرق كفر الشيخ، ومجمع هدى شعراوي التابع لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والمدرسة الثانوية التجارية القديمة بمطوبس، ومدرسة الحامول الإعدادية بنين بإدارة الحامول، وبمدرسة الرياض الرسمية للغات التابعة لإدارة الرياض، بالمدرسة الاعدادية للبنين ببيلا، و مدرسة الصديق الابتدائية ببلطيم.

وقدمت الطلبات في المواقع التي حددتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، يتم تسديد الرسوم، وقدرها 35 جنيهاً، وجاري النظر في تلك التظلمات، وتحديد موعد لحضور الطالب في المقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية بمدينة كفرالشيخ، ليطلع على صورة كراسة الإجابة الخاصة به لمراجعتها، وتدوين الملاحظات في ورقة مرفقة بورقة الإجابة، لتعرض على لجنة من موجهي المادة، لتقدير مدى أحقية الطالب، وستتم موافاة الطلاب بنتيجة التظلمات.

وكان محافظ كفرالشيخ اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2022 - 2023، الأسبوع الماضي، بنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد أيضاً نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.