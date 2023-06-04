ضبط «مستريح أراض» استولى على 1.2 مليون جنيه من 9 أشخاص في سوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من القبض على شخص، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و200 ألف جنيه من 9 أشخاص، بزعم توظيفها في تجارة الأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد المبالغ إلى أصحابها.

الاستيلاء على 1.2 مليون جنيه

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن تلقي بلاغ من «مجدي أ. ج»، 38 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، و8 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز، بتضررهم من «مؤمن ج.ل.ب»، 39 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بدائرة المركز، يتهمونه فيه باستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و200 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

المتهم تعهد برد المبالغ لأصحابها

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستصدار جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.