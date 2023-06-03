ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.3% خلال أسبوع

قال تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب أن أسعار الذهب الفورية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولارًا للأونصة، بحسب «جولد بيليون».

على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنَّه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931 دولارًا للأونصة خلال الأسبوع الماضي.

صدَر أمس بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة خلال شهر مايو، ليشهد تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى مستوياتها منذ 53 عامًا عند 3.4% في ابريل الماضي.

بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع أعادت إلى الأسواق فكرة قوة الاقتصاد الأمريكي وتراجع توقعات الركود الاقتصادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح للبنك الفيدرالي في الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من الوقت وإمكانية اللجوء إلى المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع مؤشر الدولار

ساعد هذا التوجه على عودة الدولار إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات الأمس، إذ ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس بنسبة 0.5% بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع، بينما على مستوى الأسبوع الماضي انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وفق التحليل الفني لـ«جولد بيليون».

أيضاً ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.6% عقب انخفاض استمر لأربعة جلسات متتالية، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير في الفائدة بنسبة 3.8%.

تعافي مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية أجبر أسعار الذهب على الانخفاض بشكل حاد يوم أمس منذ كون الذهب استثمار لا يقدم عائد لحائزيه ما يجعله يفقد جاذبيته في حالة ارتفاع العائد على السندات.

شهد الأسبوع الماضي أيضاً تصريحات من العديد من أعضاء البنك الفيدرالي التي تدعم توقف عمليات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو، من اجل الحصول على الوقت الكافي لدراسة تأثير رفع الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية على أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى مراعاة أية تطورات للأزمة المصرفية في قطاع البنوك الأمريكي.

في الوقت الحالي يصل تسعير الأسواق إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو عند 73%، بينما تراجع احتمال رفع الفائدة 25 نقطة إلى أقل من 30%، وقد ساعد هذا على دعم أسعار الذهب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي، ولكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع أعادت الضغوط السلبية إلى الذهب من جديد، وفق التحليل الفني لمنصة جولد بيليون.

وكان الكونجرس الأمريكي وافق بأغلبية على اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار إلى عام 2025، الأمر الذي ساهم في ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، كون الاقتصاد الأمريكي قد تفادى أزمة كارثية في حال تخلفت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.

عودة الطلب عل عقود شراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 مايو، عودة الطلب للارتفاع على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 1157 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 7427 عقد.

زاظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 245 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 172 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة لارتفاع الطلب على عقود الشراء مجدداً وهو ما يعكس التعافي الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل التضارب في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم.