«جولد بيليون»: 1% تراجعا في أسعار الذهب بمصر والجرام يفقد 25 جنيها

سيطر التذبذب على تداولات الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر العالمي الذي شهد تذبذبا أيضاً خلال هذا الأسبوع، بينما يظل الترقب مسيطرا على حركة التداولات المحلية بشأن الفترة المقبلة وما يستجد خلالها من أخبار.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2355 جنيها للجرام، ليشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريباً ويفقد قرابة 25 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18840 جنيها، بحسب التحليل الفني لمؤسسة «جولد بيليون».

وذكرت المؤسسة، أن التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء، وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما.

حذر وترقب لأسعار الذهب

ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب، مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلبا تاريخيا دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى، ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.