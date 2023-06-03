استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 2355 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب استقرت مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2355 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1948 دولارًا.

عيار 24 بـ2692 جنيها

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2692 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2019 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1570 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18840 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب منذ تعاملات أمس

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، ولامس مستوى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2355 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا بالأسواق العالمية،حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا.

وفي سياق متصل، أدى اتمام الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الديون الأمريكية، إلى تراجع الطلب على الذهب، ومن ثم تراجعت الأسعار بالبورصة العالمية مع ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.