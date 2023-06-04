بعد يومين من العاصفة الرملية.. سيول وحرائق غابات تضرب روسيا وكندا

ضربت سيول وحرائق غابات في عدد من الدول بينها روسيا وكندا خلال الساعات القليلة الماضية الماضية، بعد يومين من العاصفة الرملية التي شهدتها مصر، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال في كندا. وجاءت الحرائق والسيول بعد يومين من العاصفة الرملية التي تعرضت لها عدة محافظات مصرية.

غمر 13 منزلا بالمياه بسبب الأمطار الغزيرة بجنوب روسيا

وفي جنوب روسيا، ضربت سلسلة فيضانات في 27 منطقة، ما أسفر عن غمر 13 منزلا بالمياه، بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة أبشيرونسكي في إقليم كراسنودار، وقالت وزارة الطوارئ الروسية في مدينة كوبان الروسية، في بيان، إن نتيجة لسوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة نتجت سلسلة فيضانات في بلدة أبشيرونسك في إقليم كراسنودار و27 منطقة مجاورة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 25 م/ث في إقليم كراسنودار حتى غدا الاثنين.

وفي روسيا، اشتعلت النيران في حظيرة من طابق واحد في جنوب شرق موسكو، دون إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مسؤولون في مقاطعة «نوفا سكوشا» الكندية الواقعة على المحيط الأطلسي إن حريق غابات منطقة هاليفاكس الذي تسبب بفرار الآلاف، الأسبوع الماضي، تم احتواؤه بفضل هطول الأمطار بنسبة 85%

وأشار المسؤول في هيئة موارد الغابات بوزارة الموارد الطبيعية والمتجددة في نوفا سكوشا ديفيد ستيفيز، إن الحريق الآن محصور في منطقة مساحتها 9.5 كيلو متر مربع فقط، معبرا عن قلقه لوضع عدد من المناطق.

اندلاع حريق هاليفاكس

واندلع حريق هاليفاكس في وقت سابق، وسرعان ما امتد إلى عدة مديريات، وأتى على نحو 200 مبنى منها 151 منزلا، وأجبر السلطات على إجلاء أكثر من 16 ألف شخص.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن السلطات سترسل قوات مسلحة لدعم إطفاء حرائق الغابات في «مقاطعة كيبيك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مصرع 4 أطفال غرقا في نهر سانت لورانس

ولم تسلم كيبيك الكندية من حرائق الغابات فقط، بل شهدت غرق 4 أطفال بعد أن جرفتهم المياه أثناء الصيد ضمن مجموعة مكونة من 112 شخصا في نهر سانت لورانس.

وفي سوريا، أعلنت الجمعية الفلكية السورية، حول احتمال وصول العاصفة الرملية من مصر وإمكانية تأثر سوريا بها، إن الأمر يتوقف على اتجاه الرياح وهنا يحتمل وصول قسم منها.

وقال نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية، عبد العزيز سنوبر، إن العواصف الرملية لا تحدث عادة في سوريا، مشيرا إلى أن كل دول العالم تشهد تغيرات مناخية سببها الرئيسي هو الاحتباس الحراري.