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قتيل ومفقودان جراء أمطار غزيرة في اليابان والسلطات تخلي آلاف المنازل

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أ ش أ
10:54 ص | السبت 03 يونيو 2023
أمطار غزيرة في اليابان

أمطار غزيرة في اليابان

أعلن مسؤولون يابانيون اليوم السبت، أن أمطارا غزيرة تسببت بمقتل شخص واحد وفقدان اثنين آخرين في الأرخبيل، بينما دُعى مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء مناطقهم.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين على توخي الحذر من وقوع انهيارات أرضية، وفيضان الأنهار، بسبب استمرار هطول الأمطار بمعدلات قياسية على عدة أنحاء بالبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم السبت، أن العاصفة الاستوائية «ماوار» أدت إلى زيادة هطول الأمطار، إذ نقل شخص إلى المستشفى إثر وقوع انهيار أرضي في إحدى ضواحي العاصمة طوكيو في وقت مبكر اليوم.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة قد تجاوزت ذروتها في الكثير من المناطق، إلا أن التربة أصبحت مفككة وارتفع منسوب الأنهار في الكثير من الأماكن.

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بقلم أ ش أ