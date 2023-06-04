الفريق أسامة ربيع: الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة بترول تعطلت خلال عبور قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى الدفع بـ3 قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR والتي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

جار العمل على توصيل القاطرات بالسفينة

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، جرى الدفع على الفور بـ3 قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ «بورسعيد» بقوة شد 95 طنا والقاطرة «بورسعيد 2» والقاطرة «بورسعيد 3»، ويجرى حاليا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادا لقطرها. ‏

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يجرى انتظار السفن في البحيرات الكبري مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

التعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة

وأكد امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة، وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.