إنجازات «30 يونيو» تعمر جنوب سيناء.. 11 محطة تحلية مياه تروي عطش الأهالي

وجهت ثورة 30 يونيو الأنظار إلى شبه جزيرة سيناء من جديد، وعادت هذه البقعة الغالية إلى بؤرة اهتمام الدولة المصرية من خلال المشاريع التنموية، فكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستحارب الإرهاب وتقضي عليه بالتنمية، هكذا حدث، ونستعرض في السطور التالية أحد أهم هذه المشروعات وهو محطات المياه.

محطات تحلية مياه البحر وفرت مياه الشرب للمواطن في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة، إذ نفذت الدولة 11 محطة، وفقا لتصريحات المهندسة حنان إسماعيل مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وأضافت «إسماعيل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مياه الشرب أصبحت متوفرة في كل مدن المحافظة، وتم حل مشكلة العجز المائي، مشددة على أن ثورة 30 يونيو حققت أهدافها وهي توفير حياة كريمة للمواطنين، وأول خطوة في هذا الطريق هي المياه عصب الحياة، وأصبحت المحافظة تنتج 170 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

11 محطة لتحلية مياه البحر

في السياق، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للوطن إن إجمالي عدد محطات تحلية مياه البحر بالمحافظة بلغ 11 واحدة موزعة علي كل المدن كالتالي:

1- محطة تحلية رأس سدر بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب يوميًا.

2- محطة تحلية أبوزنيمة بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يوميًا.

3- محطة تحلية مياه أبورديس بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميًا.

5- محطة تحلية طور سيناء بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب يوميًا.

6- محطة تحلية نبق بشرم الشيخ بطاقة 12 ألف متر مكعب.

7- محطة تحلية مدينة شرم الشيخ 8 ألف متر مكعب.

8- محطة تحلية الشباب بشرم الشيخ 12 ألف متر مكعب.

9- محطة تحلية دهب بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب.

10- محطة تحلية نويبع بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب.

11- محطة تحلية طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب.

وعلق الشيخ إبراهيم سالم جبلي شيخ مشايخ سيناء، على هذه الإنجازات قائلًا: جنوب سيناء الآن أصبحت مثل محافظات الوادي والدلتا ومفيش عطش بعد إنشاء محطات التحلية.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط للتطهير بل للتعمير أيضًا إذ أُهملت سيناء لعقود وال’ن المشروعات بلا حصر مثل محطات تحلية مياه البحر، الجامعات، المدارس، المزارع النموذجية، الطرق، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لأنه أوفى بوعده.