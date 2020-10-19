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حفر 18 بئرا لتغذية محطة تحلية مياه "نبق" بشرم الشيخ

كتب:

حماده الشوادفي
09:18 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
وزير الإسكان يتفقد محطة نبق

وزير الإسكان يتفقد محطة نبق

أكد المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء لمياه الشرب، تغذية محطة التحلية بمنطقة "نبق" بالمياه عن طريق حفر 18  بئرًا بعمق ١٤٠ مترًا إلى جانب حفر 20 بئرًا لصرف المياه شديدة الملوحة.

وأوضح رئيس قطاع القناة وسيناء، في تصريح له اليوم، أن مشروع محطة تحلية "نبق" يتكون من عنبر التحلية ويشمل عنبر الفلاتر وعنبر الأغشية وعنبر طلمبات، الضغط العالي، ومبنى التحكم، والتشغيل، ومبنى إداري، ومبنى مخازن ومبنى سكن العاملين ومبنى الأمن.

وأضاف أن المشروع يشمل خط طرد إلى خزانات التكديس الاستراتيجية بقطر ٤٠٠ مم، بطول ٣ كيلو مترات، و خط صرف المياه شديدة الملوحة بقطر ٥٠٠ مم بطول ١.٧ كيلو متر، وإجمالي تكلفة للمشروع 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع محطة تحلية مياه نبق بمدينة شرم الشيخ.

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