تفاصيل التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والخريجين الجدد بمكتبة مصر العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة تفاصيل التدريب الصيفي لطلاب الجامعات وحديثي التخرج، لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أنه يمكن وضع شهادة التدريب كسيرة ذاتية ضمن أولى خطوات الخبرة التي يحصل عليها الطالب قبل الالتحاق بأي وظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، يوضح التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي من مكتبة مصر العامة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد، على هذا النحو:

التدريب الصيفي لطلاب الجامعة

ووفق مكتبة مصر العامة، فإن تدريب الطلاب وحديثي التخرج في فصل الصيف يأتي ضمن التدريب التطوعي الخاص بالمكتبة، والذي يمنح فرصة مكثفة للتعلم حيث أن مدة البرنامج 3 أشهر.

وأوضحت المكتبة، أن التدريب الصيفي للطلبة والخريجين سيتم داخل أقسام المكتبة، حيث يحصل المتدرب على مهارات العمل التي تشترطها السيرة الذاتية للكثير من من الشركات والمؤسسات.

وذكرت مكتبة مصر العامة، أن عدد أيام التدريب الصيفي 5 أيام في الأسبوع، بمعدل 7 ساعات في اليوم، ويحق للمتدرب اختيار الشيفت المناسب له، حيث توجد شيفتات صباحية وأخرى مسائية.

مزايا التدريب الصيفي في مكتبة مصر العامة

وتتمثل مزايا التدريب الصيفي في مكتبة مصر العامة، فيما يلي:

- يمكن للمتدرب من خلال التدريب اكتساب مهارات العمل.

- يحصل المتدرب على شهادة تدريب مقدمة من إدارة المكتبة.

- يحصل المتدرب والمتطوع على عضوية مجانية في المكتبة.

شروط الالتحاق بالتدريب الصيفي من مكتبة مصر العامة

ووضعت مكتبة مصر العامة شروط الإلتحاق بالتدريب الصيفي ومنها الأتي:

- يجب أن يكون المتقدم طالبا مقيدا بالجامعات، أو حديث التخرج.

- يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

كيفية التقدم للتدريب الصيفي

ويمكن التقديم للتدريب الصيفي التطوعي من مكتبة مصر العامة من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية، وإرفاق الصورة الشخصية، وصورة الرقم القومي.