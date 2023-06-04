رئيس «قناة السويس» يكشف تفاصيل تعطل ناقلة بترول: انتهاء الأزمة خلال ساعة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ ناقلة البترول تعطلت في قناة السويس الكيلو 12، وهو طريق غير مزودج، ما تسبّب في توقف حركة 3 مراكب خلفها، لافتا إلى أنّ قافلة الجنوب تعمل، وجار قطرها حتى الكيلو 17 المزدوج لتسيير المراكل في القناة.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الناقلة تحتاج إلى التحرك 5 كيلومترات، ويوجد معها الآن قاطرات لتوصيل الرباط إلى السفينة لقطرها، وخلال 60 دقيقة سيتم حل المشكلة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ الأمور تحت السيطرة والناقلة لم تشطح، لكنها تعطلت وتم ربطها لتوصيلها بالقاطرات لقطرها 5 كيلومترات، لافتا إلى أنّ قافلة الجنوب تعمل، لكن قافلة الشمال هي التي تعطلت بواقع 8 مراكب.

وأوضح ربيع، أنّ هناك قاطرات ترافق السفن دائما خلال عبور القناة السويس، وحال حدوث عطل يتم التعامل مع المشكلة بشكل فوري كي لا تتفاقم وهو ما حدث بالفعل، بمجرد حدوث العطل قامت القاطرة بربط الناقلة قبل أن تشحط، وتم الإبلاغ الفوري وانتقلت قاطرات الإنقاذ للناقلة فورا لحل المشكلة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنّ المرشدين على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، وهو ما اتضح خلال التعامل مع العاصفة الترابية التي حدثت قبل أيام، فالطقس وسرعة الرياح والموقف كان صعبا للغاية ولم تشهده القناة من قبل، لكن تم التعامل مع الأمر دون أي مشكلات.