رئيس قناة السويس: الهيئة تتبنى المبادرات الصديقة للبيئة

استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، الجهود المبذولة من الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، والنتائج المحققة على صعيد استراتيجيتها الشاملة للتطوير خلال مشاركته في الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن.

وقال الفريق أسامة ربيع خلال لقائه السيد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن التطوير الذي تشهده هيئة قناة السويس يهدف إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال عدة محاور أبرزها التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر إطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبرى شركات التدريب العالمية.

ربيع يستعرض نتائج التحول الأخضر في قناة السويس

واستعرض الفريق أسامة ربيع نتائج التحول الأخضر لقناة السويس بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية تمهيدا للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030.

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تتبنى المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.

ربيع: قطعنا شوط طويل في تطوير قناة السويس

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا في المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري للهيئة حيث تعكف الهيئة على استكمال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري، بالتوازي مع تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات بحرية وقاطرات إنقاذ بقوة شد تصل إلى 200 طن.

وأكد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أهمية قناة السويس ودورها المحوري في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتدفق حركة التحارة العاليمة، مشيدا بالخطوات الجادة التي تنفذها هيئة قناة السويس في مجال السلامة البحرية.