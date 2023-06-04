«التعليم» تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بنظام الدمج التعليمي.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه إعمالا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والكتاب الدوري 3 لسنة 2019، بشان إجراءات الوزارة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018، فإنّه يسمح بقبول ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة بمدارس التعليم العام، الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد عن 70 باستخدام مقياس ستانفورد بيليه، مع مقياس السلوك التكيفي، على ألا تزيد درجة القصور عن مجالين، وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل، إضافة إلى الفئات الأخرى المدمجة وفق القرار الوزاري 152 لسنة 2017.

التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي

وأوضحت الوزارة، في خطابها إلى المديريات التعليمية، أنّه يتم التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي بجميع أنواع المدارس والمراحل التعليمية بداية من 1 يونيو الحالي حتى 11/30 من نفس العام الدراسي، ولا يحق لأحد التقدم بعد هذا الموعد، وعلى المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك بالمديريات والإدارات والمدارس في مكان بارز، ومن خلال المواقع الإلكترونية أو الصفحات التابعة، وذلك لإعلام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبناءهم بنظام الدمج التعليمي.

ضوابط التقدم لنظام الدمج

وشددت الوزارة على أنّه لن يتم قبول طلبات بعد هذا الموعد، إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يجب التأكيد على حسن تعامل مسؤول الدمج بالمديريات والإدارات التعليمية مع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بنظام الدمج التعليمي، وتيسير الإجراءات أمامهم، وأن يقوم مسؤولي دمج الإدارات التعليمية بتوجيه ولي الأمر لاستخراج التقارير الطبية والأوراق المطلوبة ومراجعتها طبقا للقرار الوزاري المنظم، وتوجيه ولي الأمر واصطحاب الطالب للعرض على لجنة الدمج في المديرية لاستصدار قرار الدمج من المديرية، وفقا للتقارير الطبية، ولا يتم اعتماد أي قرار دمج صادر من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وبعد صدور قرار الدمج يتولى مسؤولي دمج الإدارات التعليمية تسليم أصل القرار والأوراق والتقارير الطبية إلى المدرسة لحفظها بملف الطالب والتنبيه على ولي الأمر بالاحتفاظ بنسخة من قرار الدمج وجميع الأوراق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على عدم تجديد التقارير الطبية لإعاقات الشلل الدماغي – اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون -الإعاقة التسلية البسيطة حيث يتم الكشف الطبي أو تحديد درجة الذكاء مرة واحدة في العمر في جميع المراحل الدراسية.