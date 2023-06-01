رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023 بالمدارس التجريبية بالقاهرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط التقديم لرياض الأطفال المدارس التجريبية، مشيرة إلى أنه سيتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023 بالمدارس التجريبية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023 بالمدارس التجريبية مشيرا إلي أن التقديم للعام الدراسي المقبل متاح خلال الفترة من اليوم وحتي 30 يونيو، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، على التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتي إعلان نتيجة تتسيق القبول، وأن التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحا فظة القاهرة فقط محل الأقامة محافظة القاهرة.

تعليمات التقديم لرياض الأطفال 2023

وأشارت مديرية تعليم القاهرة، غلى أن التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، مع دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن أي تزوير أو خطأ في البيانات يحمل ولي الأمر المسؤلية القانونية، مشيرة إلى أن متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوم وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.