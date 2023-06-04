أرقام وزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين وطلب الاستفسارات

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية المختلفة، من خلال ضخ أطنان من السلع واللحوم والأسماك والدوجن في منافذها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن استمرار خدماتها اليومية المتعلفة بصرف السلع التموينية والعيش المدعم لجميع المواطنين المسجلين في منظومة الدعم الذي تحرص الدولة المصرية على استمرارها.

ووفرت وزارة التموين، خطا ساخنا للتواصل مع المواطنين، في حال وجود شكاوى، فضلا عن العديد من الأرقام الأخرى، وهو ما ترصده السطور التالية.

أرقام وزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين

- رقم الخط الساخن 19959، ويعمل على مدار 24 ساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع.

أرقام أخرى لتلقي شكاوى التموين وغيرها

- الخط الساخن بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

- الخط الساخن بجهاز حماية المستهلك 19588.

- الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية وهو رقم 0227942638.