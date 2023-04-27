الخط الساخن لوزارة التموين يستقبل شكاوى المواطنين.. خبز وأسعار

يستقبل الخط الساخن لوزارة التموين شكاوى المواطنين ضد بعض التجار والبقالين وأصحاب المخابز، سواء المتلاعبين بالأسعار الرسمية المعلنة، أو بالأسعار غير المعلنة رسميا من الوزارة، أو غير المطابقة لفواتير الشراء، فضلا مخالفات المخابز البلدية والخاصة بمواعيد عملها ووزن وسعر رغيف الخبز البلدي، وكذلك مدى التزام منافذ البقالين بصرف السلع لأصحاب البطاقات بالأسعار الرسمية.

الخط الساخن لوزارة التموين

ويختص الخط الساخن لوزارة التموين، الذي أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو نفس الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك «19588» بتلقي شكاوى المواطنين لفحصها وسرعة حلها، بالتزامن مع تقديم شكاوى على رقم تطبيق «واتس آب» على الرقم «9999 7777 015».

كما تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن لها «16528» كل ما يتقدم به المواطنون من شكاوى أو استفسارات لفحصها والرد عليها.

منافذ مشروع «جمعيتي»

وتستقبل وزارة التموين حاليا طلبات الشباب المتقدمين لفتح منافذ مشروع «جمعيتي»، قبل غلق باب التقديم في 30 أبريل الجاري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة للمشروع والذي تخصصه الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال فتح منافذ لصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات، بالتوازي مع منافذ بقالي التموين.