الخط الساخن لوزارة التموين 2022 ومنظومة الشكاوى وحماية المستهلك

أصدرت وزارة التموين في وقت سابق، الخط الساخن لتقديم الشكاوى المختلفة كالمتعلق بالبطاقات وغيرها فضلا عن أنه يمكن من خلاله الاستفسار عن بعض الخدمات التموينية وكيفية الحصول عليها بشكل إلكتروني.

الخط الساخن لوزارة التموين 2022

وكشفت الوزارة عن الخط الساخن لوزارة التموين 2022 وهو 19959 والذي خصص لاستقبال الاستفسارات المختلفة على مدار 24 ساعة من خلال موظفين مؤهلين ومزودين بكافة المعلومات التي قد تُطلب منهم والمتعلقة بالتموين، ولهذا أطلقته الوزارة في أواخر عام 2020.

كما يمكن تقديم وعرض الشكاوى المتعلقة التموين بالتواصل مع الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية وهو 16528، أو التواصل مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال على رقم 19588.

تكافل وكرامة والدعم الاستثنائي

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة التموين الخميس الماضي بأنه تم توجيه مديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية بقبول تظلمات أصحاب معاش تكافل وكرامة للبدء في صرف الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره، حيث أنه على المواطن الذي لم تصله الرسالة زيادة الدعم الاستثنائي بأن يقدم أوراق للتظلم منها اسم صاحب البطاقة، رقم البطاقة التموينية، عدد أفراد البطاقة، ورقم كارنيه الخدمات المتكاملة، وعلى الفور يتم دراسة الحالة لبدء الصرف .

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز من بطاقات التموين

يذكر أنه في وقت سابق تم نفي المعلومات المتداولة بشأن إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أوضح أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيل.